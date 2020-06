Ceglie, Cisternino e Oria fra i 100 borghi del cuore "SiViaggia"

BRINDISI -Sono ben 8 i borghi pugliesi tra i “I 100 Borghi del cuore di SiViaggia”, in podcast su tutti i propri dispositivi Echo di Amazon, incluso il nuovissimo Echo Auto appena lanciato. Si tratta di: Alberobello, Bitonto, Ceglie Messapica, Cisternino, Giurdignano, Melpignano, Oria e Vico del Gargano. “Alexa, apri cento borghi” oppure “Alexa, chiedi a cento borghi dove posso andare oggi”.

In giro per l'Italia attraverso 100 tra i suoi borghi più rappresentativi grazie a questa serie in podcast che esplora le bellezze nascoste nel nostro territorio, scelte da SiViaggia, il verticale di Italiaonline dedicato ai viaggi: una Skill presente nello Skill Store Amazon ( amazon.it/skills ) e attivabile su Echo Auto e su tutti i dispositivi Echo di Amazon. Il progetto dei 100 borghi del cuore di SiViaggia, infatti, è stato pensato come uno strumento per i viaggiatori che possono ascoltarlo comodamente in auto mentre sono alla scoperta degli angoli più belli della penisola: la storia e le curiosità dell’Italia nascosta, la natura, le bellezze artistiche e l’ottima gastronomia.

Se ci si trova in una provincia e si vuol sapere quali sono i borghi vicini, basta chiedere a I 100 borghi del cuore di SiViaggia quali sono quelli più prossimi. Oppure, se si vuole semplicemente un suggerimento, si può chiedere consiglio alla Skill: SiViaggia ed Echo Auto condurranno l’utente alla scoperta di uno dei 100 meravigliosi angoli d’Italia per viverne appieno l’atmosfera, l'arte e le prelibatezze della cucina locale. I podcast sono accompagnati da schede su SiViaggia.it che da sempre ha parlato con interesse dei borghi più belli d’Italia.