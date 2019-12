Sla, dietro la malattia c’è sempre la persona: il video di Mandrake

BRINDISI - Mandrake & Socio, duo noto al popolo del web (e non solo) per gli esilaranti video su vizi e virtù dei brindisini, ha voluto far conoscere, tramite il sorriso, insieme all'aiuto di Paolo e la sua famiglia, la vera bestia della Sla. E che dietro questa bestia, non va dimenticato, c’è sempre la persona. La persona che era prima, e che sarà in futuro, è infatti al centro di un video in cui vengono sfatati tabù e luoghi comuni sulla malattia. Si tratta inoltre di un lavoro in cui l'ironia richiama l'attenzione sul problema dell'assistenza alle persone con gravi disabilità, per comprendere meglio le loro problematiche.

