Riapre il cimitero di Brindisi: file ordinate e ingressi contingentati

Alle ore 8 di stamani (giovedì 30 aprile) ha riaperto il cimitero comunale di Brindisi. Gli ingressi, nell’ambito delle misure anti contagio, sono contingentati dagli operatori, sia presso l’ingresso principale in viale Arno che sull’ingresso laterale sulla via per Villanova. A ogni cittadino è stata chiesta la carta d’identità, perché gli ingressi sono regolati in base all’iniziale del cognome. Nel camposanto potranno accedere non più di 300 persone per volta. Le persone si sono messe in fila, mantenendo le distanze di sicurezza, in attesa del loro turno.

Il cimitero sarà aperto dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Il calendario settimanale delle iniziali dei cognomi:

Domenica lettere A,B, C

Lunedì lettere D, E, F

Martedì lettere G, H, I, J, K, L

Mercoledì lettere M, N, O

Giovedì lettere P, Q, R

Venerdì lettere S, T

Sabato lettere U, V, W, X, Y, Z

Il cimitero di Tuturano sarà aperto ogni giorno, sempre dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18, con un massimo di ingressi di 50 persone contemporaneamente senza limitazioni alfabetiche.

Si precisa che gli ingressi in entrambe le strutture saranno presidiati dal personale munito di conta persone. Potranno accedere esclusivamente visitatori che indosseranno dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina) e dovranno tassativamente rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre dovranno avere con sè un documento di riconoscimento.