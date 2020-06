Il video degli inquinatori fa esplodere l'ira del sindaco Zaccaria

FASANO - Davanti all'evidenza delle registrazioni delle video-trappole collocate dalla polizia locale in punti strategici della città, soprattutto periferie, strade vicinali e zona industriale, scoppia l'ira del sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, che annuncia sanzioni esemplari. Il sindaco di uno dei poli del turismo pugliesi di alto livello, non può certo consentire che una pugno di menefreghisti inquini non solo le strade, ma anche l'immagine di questo territorio cui è collegata una importante fetta dell'economia locale. E Zaccaria allora pubblica sualla sua pagina Facebook istituzionale una montaggio delle immagini incriminate.

"Le scene incredibili che vedete in questo video sono state riprese nei giorni scorsi dalle nuove microcamere sperimentali che abbiamo collocato in punti strategici del territorio. A questa gente vorrei semplicemente dire: è così che amate casa vostra? Cosa direste se gli altri venissero a scaricare rifiuti nel vostro cortile o davanti al vostro portone? Questo schifo - scrive il sindaco nel post di accompagnamento al video - è il tentativo di continuare a rimanere sconosciuti al fisco, e non pagare la Ta.Ri., di chi negli anni scorsi è stato abituato a non pagarla".

"I responsabili di questi disgustosi comportamenti - promette Francesco Zaccaria - saranno puniti con la massima severità, perché la nostra amministrazione fa della difesa dell'ambiente uno dei punti qualificanti del suo programma e non intende indietreggiare di un solo millimetro. Continueremo a difendere Fasano, le sue belle frazioni e le sue meravigliose contrade, con tutta le forze che abbiamo, e proseguiremo nella nostra politica di contenimento dei costi e del carico fiscale, colpendo questi sudicioni senza guardare in faccia a nessuno. Chi paga regolarmente, rispettando casa propria e quella degli altri, lo chiede e lo merita".