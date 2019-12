Vigili del fuoco, salario equiparato alle altre forze dell’ordine

BRINDISI - Festeggiano anche i vigili del fuoco di Brindisi. Il motivo è la risoluzione di una lunga vertenza che aveva visto in campo il Conapo per ottenere dal governo un salario per i pompieri equiparato alle altre forze dell’ordine.

“Esultiamo per l’accordo raggiunto nel vertice di governo – dice Damiano Petrachi, segretario provinciale – 65 milioni di euro dal 2020, 125 dal 2021 e 165 dal 2022 per adeguare le retribuzioni e il sistema previdenziale dei vigili del fuoco a quello delle forze di polizia, che si aggiungono alle risorse per il normale rinnovo del contratto di lavoro, è il più grande stanziamento mai ricevuto dai Vigili del Fuoco”.

"Quando il premier Conte il 23 ottobre aveva convocato la nostra Segreteria Generale a Palazzo Chigi – sottolinea Petrachi – sul piatto c’erano solo 10 milioni, oggi il governo ne ha stanziati 165 strutturali, segno che la mobilitazione annunciata quel giorno a Conte era non solo giusta ma doverosa verso i pompieri. Come Conapo vogliamo ringraziare tutto il Governo a partire dal premier Conte che ha raccolto le nostre istanze, il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio che si è speso incessantemente per i Vigili del Fuoco, il fondamentale lavoro del vice ministro dell’economia Laura Castelli, del sottosegretario Carlo Sibilia che il 19 novembre aveva preannunciato il risultato ai 3 mila vigili del fuoco in protesta a Montecitorio e di quanti a livello di governo e parlamentare hanno collaborato per questo grande risultato, a partire dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri".

Petrachi conclude per il grande risultato ottenuto, con un ringraziamento particolare a tutti i componenti della segreteria generale Conapo, che si sono spesi in tutti i modi e anche tutti i segretari regionali e provinciali in modo particolare quello di Napoli, che con la sua caparbietà ha dato un grande contributo a tale vittoria per tutti i vigili del fuoco d’Italia.