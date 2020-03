Villa Castelli. Il sindaco Barletta annuncia il primo caso positivo al Coronavirus

VILLA CASTELLI - La cittadina brindisina regsitra il primo caso di positività al Coronavirus. Ad annunciarlo in diretta Facebook, il sindaco Giovanni Barletta: "Ho avuto informazioni, anche, tramite le forze dell'ordine, mi sono sincerato che questa persona sta bene e che comunque nessuno di loro già da qualche giorno o da tempo ha avuto contatti con nessuno perché sono persone responsabili alle quali va il mio saluto e l'affetto reciproco di tutti e la vicinanza di tutta la città perché non è semplice attraversare oppure vivere questo momento particolare."

Barletta bacchetta, duramente, i cittadini perchè si starebbero verificando comportamenti contrastanti con le direttive emanate come la richiesta di parrucchiere a domicilio, assembramenti in alcune attività, annunciando misure più dure: "Se qualcuno crede che il Coronavirus sia uno scehrzo, non lo è, la situazione è particolare ed i casi Covid che si stanno verificando nella nostra città sono casi che devono essere isolati. Villa Castelli non è immune a questo virus".

