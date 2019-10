Violazioni del Codice della strada: a Francavilla arriva l'Autoscan

FRANCAVILLA FONTANA - Arriva a Francavilla Fontana il sistema Autoscan Capture, uno strumento tecnologico da oggi in dotazione al Comando di Polizia Municipale per contrastare le violazioni al Codice della Strada. Questo strumento consentirà alle pattuglie di gestire tutte le fasi di accertamento delle violazioni tramite telecamere IP con funzioni di riconoscimento targhe.

In questo modo saranno sanzionati i mezzi in divieto di sosta, quelli parcheggiati in doppia fila e quelli che occupano abusivamente stalli per disabili. I controlli riguarderanno inoltre le inadempienze amministrative, le coperture assicurative, revisioni, fermi e sequestri amministrativi e veicoli rubati.

“Con l’introduzione di questo nuovo strumento tecnologico rendiamo più difficile la vita dei trasgressori seriali – dichiara l’assessora alla Polizia Municipale e vice sindaca Maria Passaro – non si tratta di un escamotage per aumentare le entrate economiche, ma di un intervento per migliorare la qualità della viabilità urbana”.