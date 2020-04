Virus. Altri 15 positivi nella provincia di Brindisi per un totale di 299 casi

BRINDISI - Salgono a 299 i casi di positività al Covid-19 nella provincia di Brindisi. Solo oggi registrati altri 15 contagi. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino regionale diffuso dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. I test effettuati nella giornata di oggi sono 1.595 e sono risultate positivie 82 persone, così suddivisi: 9 nella Provincia di Bari, 0 nella Provincia Bat, 15 nella Provincia di Brindisi, 49 nella Provincia di Foggia, 6 nella Provincia di Lecce, 5 nella Provincia di Taranto, un caso fuori regione e un caso non attribuito ieri sono stati registrati oggi. Per quanto riguarda la città di Brindisi, i contagiati sono 46. Resta, rispetto alla grafica della Regione, l’incongruenza per il colore ma dovuto al fatto che l’istituto superiore di sanità non ha tutti i dati sulle residenze e attribuisce all’ospedale Perrino il domicilio.

Sei i decessi: 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 nella provincia di Bari e 2 nella provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 26.088 test. Sono 190 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.716 così divisi: 870 nella Provincia di Bari, 212 nella Provincia di Bat, 299 nella Provincia di Brindisi, 701 nella Provincia di Foggia, 395 nella Provincia di Lecce, 206 nella Provincia di Taranto, 24 attribuiti a residenti fuori regione e 9 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 9/4/2020 è disponibile a questo link: http://rpu.gl/ bollettinoepid20200409