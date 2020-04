Morto a Milano finanziere positivo originario di Brindisi

MILANO - Il Covid-19 si porta via Pasquale Gallo, brigadiere capo della Guardia di Finanza, originario di Brindisi, deceduto a Milano ieri, venerdì 3 aprile. 64 anni, Gallo era in forza al reparto Tla della Lombardia. Andato via da Brindisi nel 1984, dopo aver trascorso infanzia e adolescenza al quartiere Commenda, si era trasferito a Rovigo per frequentare la scuola allievi della Finanza. Cordoglio ai familiari è stato espresso dal comandante generale Giuseppe Zafarana, a nome di tutte le fiamme gialle in servizio ed in congedo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.