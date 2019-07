Alla scoperta di Ostuni con mamma e papà: visite guidata a misura di bimbi

BRINDISI - Giovedì 25 luglio 2019 torna, tra i vicoli della città bianca, "Scopri la città con mamma e papà", consueto appuntamento settimanale che l’Associazione Culturale Ar.Tur. Luoghi d’Arte e d’Accoglienza propone con successo da nove anni. Le visite guidate, rigorosamente a misura di bambini, conducono le famiglie alla scoperta delle molteplici bellezze del centro storico di Ostuni, facendo vivere loro un'esperienza unica e divertente.

La visita guidata del 25 luglio inizierà alle ore 18:00 da Piazzetta Sant'Oronzo, nei pressi dell'obelisco, e proseguirà sulle tracce dei "Racconti sussurrati dai vicoli", tema dell'itinerario dell'ultima settimana di luglio. Lungo il percorso i bambini vivranno il sano divertimento del "curlo", delle "tianedde" e di altri antichi giochi che i loro genitori condividevano con i nonni. Si racconteranno inoltre le storie che animavano le serate nei vicoli, rievocando alcuni personaggi curiosi che, a loro modo, hanno fatto la storia della "città più bianca del mondo". I bimbi comprenderanno così che i loro coetanei delle epoche passate riuscivano a divertirsi con poco, usando però la fantasia, tesoro prezioso di tutte le piccole generazioni.

Alla fine del percorso i piccoli visitatori riceveranno un piccolo omaggio dell'associazione; inoltre, grazie alla collaborazione con For Play s.r.l., per tutti ci sarà un buono sconto per il noleggio di una Twizy elettrica, un modo nuovo ed ecosostenibile per conoscere il territorio.

Le visite guidate avranno una durata di circa 2 ore e prevedono un contributo di 5 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini; è gradita la prenotazione al 347 5247152.

I prossimi appuntamenti con "Scopri la Città con Mamma e Papà" continueranno per tutti i giovedì di agosto, sempre con partenza alle ore 18 da Piazza Sant'Oronzo; il 24 agosto 2019 è prevista, in occasione delle feste patronali, la visita al Santuario di Sant'Oronzo, con partenza alle ore 17 presso il parcheggio in via G. Pinto (Chiesa del Carmine).

Inoltre nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli dell'evento per bambini "Favole in Giardino", che, a partire dal 6 agosto, l’Associazione Ar.Tur. tornerà a proporre presso il Museo Diocesano di Ostuni, in collaborazione con l'Istituzione Museo Civico di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale.