Nave Diciotti nel porto di Brindisi: domenica mattina aperta al pubblico

BRINDISI – Da venerdì pomeriggio è ormeggiata nel porto interno di Brindisi Nave Diciotti, pattugliatore d’altura della Guardia costiera italiana a lungo impiegato in missioni di soccorso nel Canale di Sicilia, fino alla ben nota vicenda sfociata in un’indagine per sequestro di persona a carico del ministro Salvini, riguardo alla quale la giunta per le immunità del Senato ha successivamente respinto l’autorizzazione a procedere del tribunale di Catania.

La nave sta effettuando dei controlli ambientali nell’ambito della campagna Plastic Free. Nella giornata di venerdì i biologi marini del laboratorio ambientale mobile, con il supporto dei sommozzatori, hanno prelevato dei campioni nello specchio d’acqua antistante all’oasi di Torre Guaceto e sul litorale a nord di Brindisi.

Intorno alle ore 17 ldi ieri, ’ingresso nel porto di Brindisi. In un primo momento la nave ha sostato nel Seno di Levante. Stamattina si è spostata verso il lungomare Regina Margherita, nei pressi della sede della Capitaneria di porto di Brindisi, che ha fornito all’equipaggio supporto logistico. Domani mattina (19 maggio), dalle ore 9 a mezzogiorno, sarà aperta al pubblico per le visite. Nel pomeriggio è prevista la partenza.

Nave Diciotti aveva già toccato il porto di Brindisi nel settembre 2014, quando avvenne lo sbarco di circa 600 migranti coinvolti in un naufragio.