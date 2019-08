Un mare di plastiche: volontari chiamati a raccolta a Giancola

BRINDISI – La costante pulizia delle spiagge resta un grosso problema per la costa di Brindisi, e le mareggiate continuano ad accumulare plastiche e rifiuti di ogni genere sul litorale. In attesa della concretizzazione degli interventi annunciati, è il volontariato a muoversi ancora una volta.

Obiettivo, il 19 agosto dalle ore 17, dopo l’impatto di Ferragosto, la spiaggia di Giancola, che secondo un progetto presentato mesi addietro dal Comune di Brindisi deve essere rinaturalizzata per fare da porta di accesso ad un percorso archeologico e ambientale che arriva sino al Bosco del Compare.

A chiamare a raccolta i cittadini di buona volontà sono l’associazione Clean Coast South, in collaborazione con Parley for the Oceans e PuliAmoIlMareBrindisi che promuovono l’evento anche per accrescere la sensibilizzazione sul problema delle plastiche in mare.

PuliAmoilMareBrindisi è un gruppo ambientale che denuncia da tempo le condizioni critiche del litorale adriatico, effettuando diverse azioni durante tutto l’anno per far accrescere la consapevolezza alle comunità locali di questo problema ambientale. L'inquinamento da plastiche è talmente drammatico che ne risulta compenetrata e compromessa anche la stessa falesia costiera (come è evidente da una delle immagini).

Si uniranno al clean up gli Ncilonauti, gruppo di subacquei brindisini, per bonificare i fondali marini con il supporto della Guardia Costiera. Ai volontari che aderiranno verrà fornito il kit di guanti, pettorine e buste riutilizzabili (le foto mostrano le condizioni in cui si trova la spiaggia di Giancola).