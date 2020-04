Virus. Altri 24 positivi nella provincia di Brindisi, superati i 400 contagi

BRINDISI - Sonfa il muro dei 400 contagi la provincia di Brindisi (visualizza il grafico interattivo) con i 24 positivi registrati nel bollettino odierno diramato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. Nella giornata di oggi, in Puglia, sono stati registrati 1.149 test e sono risultati positivi 63 casi, così suddivisi: 27 nella Provincia di Bari, 5 nella Provincia Bat, 24 nella Provincia di Brindisi, 5 nella Provincia di Foggia, 1 nella Provincia di Lecce e 1 nella Provincia di Taranto. Nove casi, invece, non attribuiti ieri sono stati registrati oggi ed un caso di ieri proveniente da fuori regione è stato registrato oggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessun decesso, invece, nella provincia brindisina ma degli 11 registrati oggi 8 sono in provincia di Bari e 3 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 33.071 test. Sono 288 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.118 così divisi: 989 nella Provincia di Bari, 306 nella Provincia di Bat, 403 nella Provincia di Brindisi, 742 nella Provincia di Foggia, 425 nella Provincia di Lecce, 226 nella Provincia di Taranto, 23 attribuiti a residenti fuori regione e 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.