Lo yacht da favola dell'emiro Al Thani al largo di Acque Chiare

BRINDISI – Lo yacht da favola Al Lusail, una delle perle della flotta dell’emiro del Qatar Al Thani, è stato ammirato in tutta la sua bellezza dal litorale nord di Brindisi. Quello dello sceicco, uno degli uomini più ricchi e influenti al mondo, è un volto ormai noto a brindisini.

Nell’estate 2018 approdò in città a bordo di un altro dei suoi mega yacht, il Katara, e fece una capatina alle Sciabiche per riabbracciare Teresa Borsetti, la nonna che nel 1997, ignara dell’importanza della persona che aveva bussato alla sua porta, gli diede la possibilità di usare il bagno, per un urgente bisogno fisiologico.

In quell’occasione il magnate delle comunicazioni, fondatore dell’emittente Al Jazeera, invitò Teresa a trascorrere qualche giorno in Qatar. E Al Thani fu di parola, perché la signora Bozzetti, con uno stuolo di figli e nipoti al seguito, trascorse un Capodanno da Mille e una notte insieme allo sceicco.

La vacanza di nonna Teresa in Qatar

Stavolta, però, da quanto appreso, sembra che Al Thani non fosse a bordo dello yacht. Al Lusal è transitato al largo della costa brindisina, ben visibile da località Acque Chiare. Poi, senza fare sosta a Brindisi, ha proseguito la navigazioe nell'Adriatico.

Se Katara risultava essere il 15esimo yacht più grande al mondo, anche Al Lusal non scherza, visto che si piazza al 25esimo posto di questa graduatoria. Lungo 123 metri per 20 metri di larghezza, ha un pescaggio di 5,50 metri. E’ stato realizzato in un cantiere di Brema (Germania), nel 2017. Al suo interno è dotato di una vastissima gamma di confort, fra cui una palestra, un ascensore, una piscina, un cinema e un salone di bellezza. Immancabile la pista per elicotteri.

