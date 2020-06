Screening coronavirus: la Puglia torna a quota zero

Torna a quota zero la Puglia, nella rilevazione di eventuali nuovi casi di contagio da Cocid-19. Oggi martedì 16 giugno 2020, sulla base di 2.855 test registrati relativi a tamponi effettuati nei giorni scorsi, non sono risultati casi positivi. E’ stato registrato ancora un decesso, in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 151.482 test: 3.628 sono i pazienti guariti, 353 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.516, così suddivisi: 1.488 nella provincia di Bari, 380 nella Bat, 656 nella provincia di Brindisi, 1.164 nella provincia di Foggia, 520 nella provincia di Lecce, 280 nella provincia di Taranto, 28 attribuiti a residenti fuori regione.