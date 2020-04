Editoria, Amazing Puglia scaricabile gratuitamente

BRINDISI - Dall'1 aprile dal sito amazingpuglia.com è possibile scaricare gratuitamente il nuovo numero del magazine Amazing Puglia, il trimestrale fondato e diretto da Fabio Mollica. È una iniziativa speciale che l'editore ha voluto lanciare per stare vicino ai pugliesi chiusi in casa. La versione cartacea della rivista tornerà in libreria e in edicola ad emergenza finita.

«Abbiamo voluto lanciare un messaggio di vicinanza e speranza a tutti i nostri lettori e ai concittadini che stanno vivendo un periodo così drammatico e purtroppo indimenticabile». All'interno del magazine (196 pagine) c'è uno speciale Coronavirus dal titolo "La vita, dopo”, con i contributi di 16 firme pugliesi che raccontano questi giorni e provano a disegnare il prossimo futuro.

In copertina invece c'è Sergio Fontana, il presidente di Confindustria Bari, che lancia un Sos per salvare imprese e famiglie colpite in maniera drammatica dalla grande recessione: «Serve un nuovo Piano Marshall, e poi bisognerà lanciare un progetto per l'attrazione di cervelli in Puglia. Così potremo tornare a crescere».