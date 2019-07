Yogurt: dalla Mesopotamia di 3000 anni fa

Secondo una teoria, lo yogurt si diffuse in Europa nel XX secolo e già se ne conoscevano le proprietà benefiche per la salute, per cui non era considerato un semplice cibo, ma fra i primi rimedi officinali che apportavano benefici sullo stomaco.

Secondo un’altra teoria lo yogurt sarebbe stato inventato nell’Asia Centrale (la parola “yogurmak” significherebbe mescolare e da qui deriverebbe il termine yogurt) secondo la leggenda, i pastori turchi erano soliti trasportare il latte in recipienti di pelle, un pastore ne dimenticò uno al sole ed al posto del latte si trovò con una sostanza cremosa e fermentata. Una volta scoperta la bontà e l’utilità di questo alimento Greci (lo chiamavano ygiartos ovvero cibo della salute), Fenici e Romani ne favorirono la diffusione. Secondo la medicina popolare curava l’insonnia, la tubercolosi e purificava il sangue.

Lo yogurt fa parte dei latticini, poiché deriva dalla fermentazione del latte, ma è decisamente più digeribile e più salutare, inoltre non da luogo ad intolleranze poiché contiene pochissimo lattosio.

Di yogurt ne esistono tanti tipi:

intero, ideale per i bambini;

magro, per chi ci tiene alla linea;

alla frutta, ai cereali ed ai gusti più disparati arricchito quindi di vitamine, etc.;

bianco, il classico e tradizionale;

yogurt greco più denso, anche in versione magra, molto adoperato anche in cucina.

Yogurt: proprietà e benefici per la salute

Quando si acquista uno yogurt occorre sempre far caso a due cose: che non siano presenti addensanti e che siano presenti i fermenti probiotici, la presenza di questi fermenti rende più tollerabile quel poco lattosio che vi è contenuto, favorisce la sintesi delle vitamine del gruppo B e della vitamina K e l’assorbimento intestinale del calcio, fosforo e magnesio.

Lo yogurt dunque ha le seguenti proprietà benefiche: