Il basilico, quante proprietà in una fogliolina

Il basilico è una delle piante aromatiche più conosciute, diffuse e apprezzate nel nostro continente e gli utilizzi del basilico nella cucina italiana ne sono una prova schiacciante.

Coltivata generalmente durante la primavera e la stagione estiva, l’aroma del basilico è ciò che lo ha reso protagonista di diverse ricette della tradizione italiana. Basti pensare ai famosi spaghetti al pomodoro o la pizza napoletana che sono accompagnati sempre da una verdissima foglia di basilico!

Proprietà

Ferro: se consumassimo ogni giorno 200 gr di basilico fresco avremmo già soddisfatto il nostro bisogno di ferro giornaliero. Questo minerale, la cui carenza provoca anemia e scarsa ossigenazione dei tessuti con conseguente stanchezza cronica, è spesso carente nella nostra alimentazione, specialmente in caso di regime alimentare vegetariano o vegano. In questi casi rivolgere un attento sguardo all’utilizzo delle erbe aromatiche può essere un’arguta soluzione.

Calcio: anche questo minerale è ben rappresentato nel basilico. 100 gr di questa erba aromatica contengono il 25% del fabbisogno medio di calcio. Consumare basilico può essere quindi importante per il benessere delle nostre ossa, dei nostri denti e delle nostre unghie.

Potassio: come tutte le piante aromatiche anche il basilico è ricco di potassio e povero invece di sodio. Proprio per questo motivo nel caso di ipertensione o di squilibrio idro-salino è consigliabile diminuire il consumo di sale e aumentare quello di erbe aromatiche e spezie per il condimento dei propri piatti.

Vitamina C: è una delle vitamine presenti in grandi quantità nel basilico fresco, ma che si azzera completamente quando utilizziamo il basilico secco.

Zinco: anche lo zinco è presente in buona quantità nel basilico. 100 gr di prodotto fresco ne contengono circa il 7% della quantità consigliata giornalmente dalle nostre linee guida;

Vitamine del gruppo B: tutte le vitamine del gruppo B sono presenti nel basilico fresco, ma in particolar modo riteniamo importante sottolineare la presenza cospicua di riboflavina e folati utili al metabolismo.

Benefici per la salute

Proprietà ipoglicemizzanti e anti-diabetiche

In uno studio condotto sui topi (e che deve pertanto essere confermato nell’uomo) il consumo di basilico e le sue proprietà ipoglicemizzanti sono state confrontate con l’assunzione di metformina (un farmaco spesso utilizzato in caso di insulino-resistenza). L’assunzione di basilico è stata correlata a una riduzione della glicemia a digiuno e aumento tolleranza glucidica. Questo risultato potrebbe essere dovuto alla capacità del basilico di stimolare la produzione di glicogeno e diminuire viceversa la glicogenolisi.

Aiuta la salute di cuore e fegato

Nello stesso studio, l’assunzione del basilico in dosi di 100 mg/kg di peso corporeo è stata correlata anche a una diminuzione dei livelli ematici di colesterolo e trigliceridi.

Buon antibatterico

Il basilico non è utile solo in caso di funghi e miceti, ma anche in caso di infezioni batteriche, come quelle del tratto urinario e dovute al batterio Escherichia coli.

Proprietà antiossidante

Grazie alla presenza di vitamina C, di folati e di antocianine il basilico fresco ha proprietà antiossidanti. Uno studio del 2016 ha confermato inoltre che le componenti con attività antiossidante presenti nel basilico sono stabili.

Ottimo digestivo

Da tempo immemore la pianta di basilico è conosciuta per le sue proprietà digestive. Infatti, fin dall’antichità veniva usata come rimedio per calmare dolori intestinali, in caso di aerofagia e come rimedio per migliorare la digestione a seguito di pasti abbondanti. Provate a farne una tisana!

Ansiolitico e utile in allattamento

Inoltre il basilico sembra avere delle proprietà galattogene e pertanto può essere utile in caso di allattamento, qualora fosse ritenuto sicuro dal proprio medico curante e proprietà ansiolitiche. In questo studio, in particolare, è stata dimostrata l’attività ansiolitica dell’estratto idroalcolico del basilico e del suo olio essenziale. L’effetto è stato confrontato a quello dei più comuni farmaci, con risultati molto positivi.