Perdere i capelli: scopriamo le cause

La perdita di capelli è qualcosa con cui tutte abbiamo a che fare di tanto in tanto, ma niente panico, perché anzitutto il 25% delle donne e il 75% degli uomini nel mondo perde i capelli costantemente. Vediamo insieme i motivi

Lo stress

Lo stress cronico causa la perdita di capelli. Ufficialmente è conosciuto come la patologia Telogen effluvium: un evento improvviso stressante può alterare l'equilibrio naturale di alcuni follicoli dei capelli così da causarne poi la morte e quindi la caduta. La buona notizia è che, a meno che non sia qualcosa di più grave, i tuoi capelli ricresceranno.

Un improvviso cambiamento di peso

Seguire troppo rigidamente una dieta non prescritta da un esperto può provocare la perdita di capelli perché il tuo corpo non riceve più le sostanze nutritive di cui ha bisogno e di conseguenza anche i capelli ne risentono. Anzi, sono proprio i primi a soffrirne. Uno dei principali gruppi alimentari che aiutano con i capelli sono le proteine, quindi consumate sempre la dose necessaria di proteine anche quando siete a regime.

La febbre alta

La febbre può intaccare anche il cuoio capelluto: quando il corpo raggiunge una temperatura superiore al normale (oltre i 37° C), i follicoli piliferi si indeboliscono perché il corpo si "concentra" a combattere l'infezione in corso. Maggiore è la temperatura, più capelli cadono. E badate bene che la perdita può verificarsi anche qualche mese dopo, non necessariamente subito come erroneamente si pensa: a volte pensiamo che sia lo shampoo sbagliato, invece la caduta deve attribuirsi all’ultimo stato febbrile.

La carenza di ferro

I periodi pesanti, il vegetarianismo o la donazione regolare del sangue possono portare a bassi livelli di ferritina, la proteina che contiene il ferro nel corpo. Specialmente le donne sono solite a soffrire di carenza di ferro perché spesso non mangiano molta carne rossa. Ma anche spinaci e legumi sono ricchi di ferro: tutto il corpo ne beneficia, comprese le unghie e i capelli.

La carenza di vitamine

La vitamina B12 e D sono carenze relativamente comuni nei pazienti affetti da perdita di capelli. La B12 viene dalla carne, motivo per cui la carenza è comune nei vegetariani. La carenza di vitamina D è in aumento, in quanto l'85% viene fatto attraverso la nostra pelle durante l'esposizione al sole. Negli ultimi anni siamo diventati ormai addict quando si parla di proteggersi dal sole: è bene usare una giusta protezione solare, stare all'ombra nelle ore più calde e prendere degli integratori di vitamina D e B12, oltre che a mangiare frutta, verdura e sì, di nuovo, ogni tanto la carne rossa.

La pettinatura sbagliata

Mai, mai, mai fare la coda o la treccia troppo strette: anche se i capelli non cadono dalla radice, attorcigliarli in modo aggressivo li spezza. I capelli legati d'estate sono comodi e trendy ma attenzione a non stringere troppo.

La pillola anticoncezionale

Se hai appena iniziato la pillola, sappi che potrebbe avere un effetto negativo sui tuoi capelli. Generalmente le pillole di controllo delle nascite con estrogeni sono in genere un bene per i capelli, ma quelli con solo progesterone possono contribuire alla perdita. Prima di selezionare il giusto contraccettivo, ovviamente, consulta il tuo medico e prendi nota di tutti gli effetti collaterali.

La condizione della tiroide

Le condizioni della tiroide, in particolare l'ipotiroidismo, possono causare un drenaggio dei capelli e sono più comuni nelle donne in postmenopausa. I problemi alla tiroide provocano una sorta di secchezza dei capelli, che diventano fragili e si spezzano facilmente. Lo stesso vale per le unghie, per cui è bene farsi controllare da un medico periodicamente