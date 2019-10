Benessere psicologico: incontro gratuito con uno specialista a Brindisi

BRINDISI - Proseguono gli appuntamenti promossi dagli psicologi pugliesi nell’ambito del “Mese del Benessere Psicologico”, in programma per tutto il mese di ottobre, in cui moltissimi terapeuti offrono la prima consulenza in forma gratuita. L’intero programma del “Mese del Benessere Psicologico” è in continua evoluzione ed è disponibile sul sito www.mesedelbenesserepsicologico.it.

A Brindisi il dottor Gerardo Settanni organizza un incontro in cui si parlerà delle emozioni, di come affrontarle e riconoscerle, in un incontro informale tra teoria esplicativa e qualche pratica chiarificatrice, per far proprio il diritto alla libera espressione delle emozioni.

L’appuntamento è dalle 16.30 alle 19 nella sede del centro polivalente Macramè Brindisi, in collaborazione con Araba Fenice, in via Islanda 87. Per informazioni e prenotazioni: gerset@libero.it- 3485614682