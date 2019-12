Capodanno, gli abiti per San Silvestro

Capodanno è alle porte ed è arrivato il momento di scegliere il look perfetto per l'occasione. Lungo o corto, glam o elegantissimo, con paillettes luccicanti o in tessuto metallizzato: ecco quattro abiti perfetti per festeggiare Capodanno, adatti a qualunque outfit e stile e tutti low cost!

Outfit classico: tubino con scollo a V di Grace Karin

Il tubino di Grace Karin è la scelta perfetta per le amanti degli outfit classici ma d'effetto: con profondo scollo a V, senza maniche e lunghezza al ginocchio, questo abito veste perfettamente ed avvolge la figura senza stingere, grazie alla stoffa elasticizzata.

Scoprilo su Amazon.it a 25,98€

Elegante e luminoso: abito glitterato con spacco alto e senza spalline

Quello di Aleumdr è un abito dal taglio elegante e originale, che permette anche di nascondere difetti e imperfezioni. Realizzato in tessuto elasticizzato a tinta unita con glitter metallici, ha maniche a 3/4 e lunghezza a metà polpaccio, mentre lo spacco alto e le spalle scoperte lo rendono sensuale ed elegante.

Scoprilo su Amazon.it a 30,99€

Outfit super glam: vestito asimmetrico metallizzato di Find

Vuoi festeggiare Capodanno con un look elegante ma assolutamente alla moda? La scelta perfetta per te è il vestito di Find.: dall'effetto plissettato metallizzato, presenta un drappeggio asimmetrico sulla parte frontale e una chiusura posteriore a goccia con bottone dietro al collo. Semplice ma prezioso ed elegante, ha maniche lunghe e scollo rotondo, una vestibilità aderente e lunghezza a metà coscia.

Scoprilo su Amazon.it a 45,00€

Sexy e ricercato: vestito mini satinato senza spalline di Truth & Fable

Quello di Truth & Fable è un vestito elegante ma molto sensuale, che fascia la figura senza stringere. Ben realizzato e di qualità, questo mini abito è impreziosito da una scollatura a cuore e un maxi fiocco in vita, ben fissato e che resta in posizione; inoltre, presenta una cerniera sul retro e due stecche laterali che sostengono il seno, ha un'ottima vestibilità e il tessuto è lucido, liscio, morbido al tatto e ben cucito.

Scoprilo su Amazon.it a partire da 16,50€