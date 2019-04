"Camminata in Rosa" per acquisto software mammografia

CEGLIE MESSAPICA - Si svolgerà domenica 28 aprile a Ceglie Messapica “On the road – La prevenzione si fa strada”, camminata in rosa organizzata dall’Associazione Cuore di Donna per sensibilizzare sui temi della prevenzione del tumore al seno e raccogliere fondi destinati all’acquisto e successiva donazione alla Asl, di un software che consentirà di effettuare mammografie con mezzo di contrasto. L'iniziativa è dedicata alla memoria di Antonella Caliandro.

Il Cesm, questo l’acronimo del sofisticato software, è attualmente disponibile solo a Bari e quello di Brindisi sarebbe la seconda installazione del genere in Puglia. Cuore di donna ha intrapreso questa sfida e sta organizzando periodicamente eventi per raggiungere la cifra necessaria. La camminata a Ceglie Messapica è uno di questi eventi. L’evento vedrà la partecipazione di altre associazioni di volontariato locali e gode del patrocinio del Comune di Ceglie Messapica.

Durante il percorso sarà disponibile anche una guida della Pro loco locale. La partenza è prevista alle 9.30 da Piazza Plebiscito e si snoderà per le vie della cittadina con l’arrivo nella stessa piazza. Le volontarie di Cuore di donna saranno presenti anche con una postazione informativa. Le iscrizioni possono essere fatte nella stessa giornata con un contributo minimo di 5 euro. Ai primi 250 iscritti sarà donato un pacco gara.