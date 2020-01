Libri, il beneficio della lettura

Quante volte la sera rincasiamo stanchi e stressati per aver vissuto una giornata intensa al lavoro? Vorreste non parlare con alcuno e magari staccare per un po’ dalla vostra realtà e andare altrove. Bene, concedetevi allora il piacere della lettura: il vostro benessere, soprattutto quello della mente, ne trarrà grandi benefici. Scopriamoli insieme.

Stimolare la mente

Il cervello è un muscolo che come tutti gli altri necessita di essere allenato per mantenersi in forma. Infatti la lettura stimola la mente a prevenire o rallentare lo sviluppo di malattie come l’Alzheimer e la demenza senile. Non siate pigri: fate un puzzle, aiutate i vostri figli o nipoti, e giocate a dama o a scacchi.

Ridurre lo stress

Dopo il tran tran quotidiano, lo stress del lavoro e quello che magari provocano alcune relazioni, non c’è nulla di meglio, la sera, che ritagliarsi un momento per se stessi. La lettura di un buon libro permette di evadere dalla quotidianità, di entrare in una nuova dimensione, soprattutto se vivi con intensità i protagonisti della storia. Magari sorseggiando comodamente sul divano anche una tisana rilassante. Addormentarvi non sarà mai stato così semplice e rilassante.

Migliorare le conoscenze

Sai che il cervello immagazzina anche inconsciamente le informazioni, permettendo di scoprire di averle a portata di mano nel momento opportuno? Immagina cosa regala la lettura: amplia il tuo bagaglio culturale e più conoscenza avrai, più sarai pronto ad affrontare gli ostacoli della vita.

Ampliare il vocabolario

Quante parole non conosciamo e non finiremo mai di imparare? La lettura aiuta a colmare alcuni vuoti che costituiscono il vocabolario quotidiano: esprimersi bene e in modo articolato può esserci d’aiuto anche in ambito lavorativo e migliorare la nostra autostima, soprattutto davanti a un interlocutore molto preparato e acculturato. Inoltre, la conoscenza di più termini aiuterà la propria abilità nella scrittura, rendendola più fluente.

Migliorare il livello di attenzione e di concentrazione

Siamo così assuefatti dai social network e dall’era della chat ( da facebook a whatsapp) che ormai siamo tutti multitasking: inviamo email, scriviamo al collega e chattiamo con l’amico nello stesso momento. La lettura, invece, permette di concentrare la nostra attenzione solo ed esclusivamente alla storia che stiamo leggendo: provate a leggere 15 minuti al mattino, prima di andare in ufficio, e noterete l’innalzamento della vostra concentrazione, diminuendo lo stress e aumentando la vostra produttività.

