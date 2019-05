Attività fisica e salute: Brindisi, domenica "La camminata del cuore"

BRINDISI – Da anni ormai la camminata veloce, o comunque l’abitudine di percorrere ogni giorno una certa distanza a piedi a scopo salutistico, è un fenomeno in espansione, ma non ancora esteso a come auspicabile a fasce di popolazione ancora più ampie, per migliorare le funzioni cardiocircolatorie, combattere l’obesità e gli altri effetti negativi della sedentarietà e dello stress. Quindi sono necessarie le campagne di sostegno a questo tipo di attività praticabile anche in età avanzata.

Va in questa direzione l’iniziativa delle associazioni Brindisi Cuore e Soroptimist International Club di Brindisi, che con l’ausilio della Croce Rossa Italiana ed il patrocinio della Asl, organizzano per domenica 19 Maggio “La Camminata del Cuore”, nel cuore della città, con sosta presso le principali chiese dislocate lungo il percorso, dove il prof. Antonio Caputo ne illustrerà le peculiarità storiche, artistiche e il ruolo avuto dalla donna.

Partenza alle 9 dalla chiesa di San Paolo Eremita, poi “La Camminata del Cuore” proseguirà verso le Chiese di San Benedetto e San Giovanni al Sepolcro ed infine verso la Chiesa degli Angeli. All’arrivo in Piazza della Vittoria, presso lo stand allestito per l’occasione, i medici volontari di Brindisi Cuore, con l’ausilio delle socie del Soroptimist e delle crocerossine della sezione di Brindisi della Cri, verificheranno la pressione arteriosa dei partecipanti o di quanti vorranno usufruire dell’opportunità, gratuitamente. La cittadinanza è invitata a partecipare. Info: Soroptimist Club International- Brindisi - Sonia Rubini: 347-1941659 / Brindisi Cuore - Elisabetta Rodio: 340-7807855