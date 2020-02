Salute e web: bufale e fake news su internet

Quante volte da incalliti ipocondriaci abbiamo digitato i nostri sintomi sul web cercando disperatamente una diagnosi e anche una cura per dei malanni immaginari? Magari abbiamo letto che possiamo curare il cancro con il bicarbonato di sodio o che la mucca pazza è causa dello strano colore della nostra pipì. Strano? A meno che non siamo dei medici specializzati in determinate patologie, evitiamo di andare a cercare le risposte ai nostri dubbi sul web, perché le bufale ci seppelliranno.

Su internet girano da anni centinaia di sciocchezze pronte a rovinarci la salute con tante menzogne e se siete troppo grandi per giocare al dottore, non credete a chi si cura da solo sul web o ai tanti ciarlatani che millantano di possedere cure miracolose spillando mucchi di quattrini.

Per qualsiasi dubbio, togliete dalla vostra mente il dottor Google e affidatevi alle mani esperte del vostro medico: per aiutarci, l’Istituto superiore della sanità ha anche creato il sito web che raccoglie e smaschera le bufale, i falsi miti e le informazioni ingannevoli. Consultiamolo, basta un click: www.issalute.it