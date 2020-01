Terme di Torre Canne e Dimora Nettare, sconto lettori BrindisiReport

BRINDISI- Se avete problemi alle vie respiratorie o soffrite di dolori reumatici, o avete bisogno di una riabilitazione, allora la risposta sono le Terme di Torre Canne, fra le più belle e attrezzate, direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e classificate primo livello super.

Le Terme di Torre Canne offrono cure per le vie respiratorie e l’orecchio (inalazioni, aerosol, insufflazioni endotimpaniche, politzer crenoterapico), per malattie reumatiche e ortopediche (fango-balneoterapia), per malattie vascolari (camminatoio), fisioterapia e riabilitazione, e anche trattamenti estetici “Bellezza & Benessere”.

È consigliabile prenotare anticipatamente le cure al numero di telefono 080.48251 o all’indirizzo e-mail info@termeditorrecanne.it. Ricordiamo che le Terme di Torre Canne riapriranno in primavera 2020.

Dimora Nettare

Per armonizzare corpo e mente, Dimora Nettare in via Giudea 33 vi coccola con idromassaggi, saune, sale relax, bagni di vapore, percorsi sensoriali e trattamenti personalizzati. Prenota il tuo trattamento di relax al numero 08311592427 e vivi un’esperienza indimenticabile

La Dimora Nettare Urban spa e relax è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. In dotazione per ogni ingresso, Kit Spa comprensivo di accappatoio, telo e ciabattine. L’età minima per l’accesso a Nettare Urban Spa è di 16 anni se accompagnati da adulti.

Gallery