Piana degli ulivi monumentali: i quesiti sul salvataggio

Dei 55 siti italiani riconosciuti dall'Unesco, due riguardano zone viticole, quella delle Langhe in Piemonte e quella delle Colline del Prosecco, in Veneto, mentre nessuna area olivicola del paese è stata finora presa in considerazione. Oltre al grande valore storico, paesaggistico ed ambientale rappresentato dagli olivi millenari e monumentali della Piana, altre particolarità di pregio rendono attrattiva ed unica tale area. Provo ad elencarle: l'attraversamento dell'antica via Traiana, i frantoi ipogei, le antiche masserie, i muretti a secco, le lame.

Per rendere maggiormente fruibili le particolarità della zona sarebbe opportuno dotare il comprensorio di alcuni percorsi intercomunicanti, in buono stato di manutenzione, ad esempio con muretti a secco ripristinati, in grado di attrarre e di far apprezzare dal visitatore e dal turista le bellezze del luogo, oltre al grande fascino esercitato dai borghi antichi.

A prescindere dal riconoscimento Unesco, cui da alcuni anni è candidata la Piana degli ulivi monumentali da Carovigno a Monopoli, visto più come un trofeo da esibire ed un blasone del quale fregiarsi, e non come un vincolo da osservare, sarebbe opportuno che i comuni interessati, facendo sistema, si dotassero da subito di severi strumenti urbanistici omogenei per la salvaguardia del territorio, onde evitare che spuntino qua e là ville di tipo hollywoodiano od altri manufatti, che dequalificano e degradano la singolarità del paesaggio.

Nel timore che il contagio da Xylella, che tiene in allarme tutti gli abitanti e gli estimatori della zona, possa estendersi agli olivi millenari indenni, alcuni organismi che operano nel territorio (Parco delle dune costiere, Gal Valle d'Itria e Gal Alto Salento ) insieme ai comuni interessati, organizzarono un convegno, svoltosi a Fasano il 21 novembre dello scorso anno, per fare il punto della situazione ed apprestare misure in grado di scongiurare la diffusione del contagio da Xylella nella Piana degli olivi monumentali.

In quella occasione si sostenne la necessità ed urgenza di estendere la sperimentazione del sovrainnesto di varietà di olivo resistenti al batterio (varietà leccino) sulle varietà più diffuse in zona, in particolare la varietà ogliarola, molto recettive e, perciò, minacciate seriamente dal contagio da Xylella.

Quell’interessante appuntamento, impreziosito dalla presenza e contributo di un ricercatore, di fama internazionale, come il fitopatologo Donato Boscia, vide la partecipazione attiva di qualificati rappresentanti del mondo imprenditoriale e dell'associazionismo, intervenuti per dare un importante contributo di esperienza e di idee per la soluzione del problema.

Le conclusioni del convegno furono tratte dal viceministro delle Politiche Agricole, Abate, che assicurò l'impegno del governo nel sostegno alla ricerca e alle imprese agricole, confermando lo stanziamento di 300 milioni per affrontare l'emergenza Xylella.

A distanza di alcuni mesi da quell'evento, e dopo la ripresa a maggio da parte dell'Arif del monitoraggio nella Piana, quali risultati sono stati raggiunti ed in quanti casi, con riferimento, in particolare alla pratica del sovrainnesto, per la salvaguardia di un patrimonio, quello degli olivi millenari e monumentali, di inestimabile valore storico, paesaggistico, ambientale ed economico? È sperabile ottenere dai responsabili della materia, che operano sul territorio, delle risposte esaurienti alle osservazioni e quesiti posti.