Arredare in estate: cinque idee per la casa

I tessuti di casa

Il modo più semplice per modificare gli interni è la scelta di nuovi tessuti. Tende, tappeti, tovaglie e cuscini sono fondamentali per creare il mood generale di una stanza. Per l’estate, vi consigliamo tessuti naturali, luminosi e colori brillanti. Tovaglie in lino, tende e tappeti mettono il buonumore. Il tocco finale? Cuscini decorativi con stampe accattivanti.

Idee per la mise en place

L’estate è tempo di pic-nic, grigliate e cene all’aperto con gli amici. Non solo il menù, ma anche la mise en place richiede grande attenzione. Vi suggeriamo l’accostamento di piatti e stoviglie colorati ed elementi naturali, come fiori e foglie. Ottima idea per la colazione in terrazzo o il pranzo in giardino!

Fiori freschi e piante

Piante e fiori sono un must have per una casa al profumo d’estate. Vasi di erbette aromatiche per la cucina e piccoli bouquet di fiori di campo per la sala da pranzo. Scegliete vasi in vetro semplice o vasi di ceramica, per sottolineare la genuina bellezza dei fiori appena colti.

Un giardino illuminato

Per rendere giardini e balconi accoglienti anche alla sera, prendetevi cura delle luci da esterno. Lampade, luminarie e lanterne cinesi non solo illuminano, ma donano anche una speciale atmosfera di romanticismo e intimità, per lunghe notti all’aperto. Basta appendere un paio di luci alle pareti del balcone, per trascorrere qui belle serate con gli amici.

Amaca…che passione!

Quest’estate scegliete un’amaca! Riempitela di cuscini per garantirvi un riposo principesco! In alternativa, potete scegliere un divano o una poltrona sospesa, da collocare all’esterno e all’interno di casa, secondo stagione.