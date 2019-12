Capodanno, consigli per gli addobbi

Quest’anno avete deciso di organizzare la festa di capodanno a casa vostra? Avete già in mente il menù della serata, ma vi mancano le decorazioni per rendere la casa all’altezza dell’arrivo del nuovo anno?

Se volete organizzare una serata indimenticabile, ecco alcune idee per decorare casa.

Illuminazione

Il passaggio dall’anno vecchio al nuovo deve essere caratterizzato dalla luce, quindi la soluzione migliore è quella di riempire di lucine e decorazioni scintillanti ogni ambiente della casa.

La scelta è quella di usare luci a Led da mettere attorno alle finestre, alle ringhiere di casa o lungo il camino. Calde o fredde, creeranno un’atmosfera accogliente, l’importante e che si ispiri allo stile dell'appartamento.

In alternativa potete usare delle lanterne da mettere sui davanzali o al centro della tavola insieme alle candele a Led per evitare di incorrere in spiacevoli incidenti.

Palloncini e festoni

Un altro modo per decorare casa è quella di riempirla con palloncini a tema Capodanno composti da numeri che formano quello del nuovo anno.

Oltre a disseminarli in casa, potete metterli a tavola come dei simpatici segnaposto, l’importante è che il filo sia sufficientemente alto per non impedire la visuale.

I palloncini possono essere accompagnati con festoni a tema con scritte in diverse lingue che augurano “Buon anno” da mettere sul muro o sulla porta d’ingresso. Non meno importanti sono le stelle filanti luccicanti, per rendere l’appartamento ancora più glam in attesa del nuovo anno.

Vischio

Indispensabile per rendere indimenticabile la serata dell’ultimo dell’anno è il vischio.

Il simbolo della buona fortuna deve essere appeso sopra la porta per augurare serenità e un anno in salute, in modo che tutti coloro che passano sotto possano scambiarsi un bacio di buon auspicio.

Albero di Natale

Simbolo del Natale, l’albero può diventare il protagonista del capodanno con piccoli accorgimenti. Potete aggiungere piume finte sui toni dell’argento e del dorato e spruzzare brillantini spray su tutto l’albero per renderlo luccicante e in tema con la serata.

La tavola

Anche la tavola deve essere in pieno stile capodanno. Quindi oro e argento non devono mancare. Centrotavola, segnaposto e fermatovaglioli devono essere rigorosamente sui toni del grigio e dell’oro completati da glitter per aspettare l’arrivo del nuovo anno con una tavola scintillante.

Soggiorno

Per festeggiare allo scoccare della mezzanotte dovete creare un angoletto in cui posizionare un orologio su cui seguire il contdown.

Dopo la cena il soggiorno può diventare una sala da ballo con al centro una palla stroboscopica riempita da palloncini colorati per rendere la stanza veramente cool.

