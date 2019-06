Estate: gli elettrodomestici per la vostra casa

Ogni anno, d’estate, con i primi caldi, si assiste alla corsa all’acquisto di condizionatori, climatizzatori e ventilatori. Probabilmente si tratta degli elettrodomestici più venduti in questa stagione, ma a pensarci bene non sono gli unici che possono servire quando le temperature scottano.

Fra gli elettrodomestici per l’estate non può mancare la gelatiera.

Il caldo si combatte, infatti, anche consumando cibi e bevande freschi, per dissetarci e reidratare i liquidi nell’organismo persi con la sudorazione. Il frigorifero, la gelatiera, la macchina per il ghiaccio o quella per le granite diventano i nostri migliori alleati, così come gli estrattori per fare nutrienti succhi di frutta e verdura o gli spremiagrumi per aranciate e limonate.

Al fresco non devono stare solo i gelati ma anche i vini: grande must dell’estate, utilissima poi per tutto l’anno, la cantina!

I frigoriferi climatizzati per vini sono indispensabili per mantenere i vini alla giusta temperatura e riparati da luce e fonti di calore.

Al posto di forno e fornelli

E con il caldo, si sa, passa la voglia di mettersi davanti ai fornelli o di accendere il forno. Ci vengono in aiuto allora microonde e multicooker che preparano tante ricette in modo automatico e senza emanare calore. E se proprio, proprio, invece, dobbiamo cucinare, allora meglio un barbecue da mettere in giardino o in terrazza.