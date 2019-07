Librerie fai da te: alcune idee

Gli amanti della lettura possono sfruttare il riciclo creativo per organizzare la moltitudine di libri con stile e a basso costo. In giro per casa, tra scantinati e soffitte, avrete certamente vecchi mobili destinati alla spazzatura, come bancali di legno, cassette della frutta e scale di qualunque materiale e tipologia.

Sbizzarritevi con la fantasia, vi consigliamo come riutilizzarli!

Le cassette della frutta

Con un po’ di carta vetrata a grana fine, una mano di vernice per legno, e una pennellata di vernice avrete fatto resuscitare le cassette della frutta.

Come procedere? Dopo averle dipinte e protette, in fase finale, con una mano di fletting trasparente, assemblale fra loro secondo la disposizione prescelta.

Potrete appenderle al muro con viti e trapano, oppure farne un mobile multitasking unendo le cassette di legno fra con colla per legno.

Le scale

A pioli o a libretto tornano utilissime per dare vita a librerie fai da te originali. Vediamo come procedere.

Per il restyling provvedete sempre prima a levigare con carta vetrata la superficie. Poi passate alla verniciatura con vernice ad acqua e lasciate asciugare. Se state utilizzando una scala a libretto potete tra un piolo e il suo corrispondente mettere delle assi di legno tagliate su misura. Se disponete di una normale scala a pioli, appendetele alla parete orizzontalmente ricorrendo ad appositi ganci.

Libreria con pallet

Basta un pallet riciclato, levigato e poi verniciato per creare il posto giusto per i vostri libri

Libreria girevole

Due tavole di legno circolari, una per la base e una come piano del tavolo, assi di legno a mo’ di separatori, e rotelle: quanto basta per creare una piccola libreria girevole.

Libreria con panchine

Vi servono solo tre panchine di dimensioni diverse, verniciate nelle sfumature del verde o dei colori che preferite per creare una simpatica libreria componibile fai da te.