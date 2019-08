Comando provinciale guardia di finanza: venerdì cambio al vertice

BRINDISI – Cambio di comando al vertice del comando provinciale della guardia di finanza di Brindisi. Il colonnello Pierpaolo Manno, insediatosi a Brindisi nel settembre 2017, passa il testimone al pari grado Nicola Bia, proveniente da Bari, dove per tre anni ha ricoperto il complesso incarico di comandante di Gruppo dell’area Metropolitana.

La cerimonia del passaggio di consegne si svolgerà venerdì prossimo (23 agosto) nella caserma “A. Apruzzi” situata in via Nicola Brandi, in presenza del comandante Regionale Puglia, generale di Divisione Vito Augelli, e di una folta rappresentanza di militari in servizio ed in congedo delle sezioni Anfi di Brindisi, Ostuni e Fasano.

Il colonnello Manno, richiamato a Roma per assumere un prestigioso e delicato incarico presso il comando generale del Corpo, lascia Brindisi dopo appena due anni di permanenza caratterizzati dall’esecuzione di numerose operazioni di servizio in ogni settore istituzionale, dalla lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione, all’evasione fiscale e agli

sprechi di risorse pubbliche.

“Un avvicendamento – si legge in una nota della guardai di finanza - che l’ufficiale vive con entusiasmo per gli stimoli dati dal nuovo incarico che andrà a ricoprire nella capitale ma, al contempo, con un pizzico di rammarico per una realtà, quella di Brindisi, che gli ha dato moltissimo ‘sia in termini professionali che di rapporti umani’”.