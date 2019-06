Come organizzare una cena a buffet a casa

La cena a buffet è una tra le soluzioni più pratiche se si vuole organizzare una cena informale tra amici all’insegna del divertimento e del gusto. Eccovi quindi tutti i consigli su come organizzare una cena a buffet

Il tavolo delle pietanze

Per organizzare al meglio una cena a buffet dovrete prevedere un tavolo abbastanza ampio che accolga senza problemi tutte le vostre pietanze. Se avete la possibilità e lo spazio, separate le pietanze a base di carne da quelle a base di pesce, oppure i primi dai secondi. Nel tavolo per le pietanze sistemerete tutti i vassoi con le preparazioni ed eventualmente qualche decorazione. Il consiglio è quello di prevedere uno spazio apposito per le bevande.

Posate, bicchiere e piatti

I piatti e tutto l’occorrente per ogni ospite dovranno essere sistemati in modo ben definito: prevedete un numero di piatti, bicchieri e posate superiore rispetto al numero degli invitati. Questo perché, durante la cena a buffet, spesso le persone appoggiano le proprie cose in un punto e lì se le dimenticano! Per una questione di praticità è quindi consigliabile usare piatti e bicchieri usa e getta ma, se volete organizzare una cena a buffet in grande stile, arrendetevi al fatto di dover lavare una montagna di piatti alla fine della festa.

Sedie e tavoli di appoggio

Per quanto la cena a buffet sia una cena da consumare in piedi, prevedete sedie e piani d’appoggio per gli ospiti. In questo modo tutti gli invitati potranno mettersi a loro agio e non impazzire per appoggiare piatti e bicchieri chissà dove.

La spesa

Fate la spesa in base al numero di invitati che hanno dato conferma della loro presenza. Preoccupatevi di verificare prima eventuali intolleranze degli ospiti o regimi alimentari particolari come le diete vegane o vegetariane, e celiachia. In questo modo, potrete organizzare il menù della cena a buffet accontentando tutti.