Calze della Befana fai da te

Se volete regalare una Calza della Befana originale, preparatela voi con alcune tecniche che vi consigliamo. Addirittura potreste realizzarla con materiale che trovate in giro per casa. E se avete manualità, vi consigliamo di farla con l’uncinetto.

Calze della Befana Cartamodelli

Se hai deciso di fare le calze della Befana con la stoffa o con la carta, hai bisogno dei cartamodelli.

Elabora e disegna la calza che più ti piace, ritaglia la stoffa o la carta seguendo il tuo modello. Poi prendi ago e filo a cuci il bordo o se hai optato per la carta, usa la colla.

Calza della Befana all’uncinetto

Se sei brava a lavorare a crochet, puoi realizzare l’originale Calza della Befana all’uncinetto. È facile da fare perché si realizza tutta a maglia bassa, con motivo fantasia a piacere.

Per farla serve un uncinetto, un po’ di lana colorata e una cerniera che, posizionata in alto, servirà per creare una simpatica calza di lana “apri e chiudi”.

Calza della Befana con materiale di riciclo

Se ami il riciclo creativo, questa Calza della Befana fa a caso tuo.

Per realizzarla, infatti, serve solo una vecchia sciarpa e qualche decorazione in stoffa che puoi ritagliare da vecchie magliette per bambini.

Poi prenditi ago e filo e dieci minuti per cucire

Calza della Befana ricamata in plastic canvas

Per le amanti del ricamo proponiamo di realizzare una calza della Befana utilizzando un materiale come il Plastic Canvas.

La calza sarà leggera, resistente e semirigida e di sicuro molto originale.

Calze della Befana di Carta

Si ritagliano le sagome delle calze su avanzi di carta (la carta da pacchi o la carta dei regali natalizi va benissimo) e si cuciono con la macchina da cucire!

Se vuoi qualcosa di particolare perché ti servono delle Calze della Befana personalizzate, prova a cucire la carta crespa: costa poco, si trova di tanti colori e si lavora bene.

In questo caso potrai ritagliare le calze della forma che vuoi e scriverci sopra a macchina la tua personalizzazione.

Materiali online in vendita per la Calza

Carta modello sarto

Fogli di plastic canvas

Applicazioni decorative pannolenci

Mini gomitoli lana