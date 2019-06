Relax sospeso: l'amaca

Le amache non sono tutte uguali: per aiutarti a sfruttare il più possibile quest'insostituibile letto sospeso abbiamo stilato una classifica delle amache da giardino; classiche a rete o con base di supporto, dal design impeccabile o matrimoniali.

Amaca da esterno in rete: tutti i vantaggi

Lo stereotipo dell’amaca la vuole in corda di cotone, color ecrù e appesa tra due palme di cocco fronte Mar dei Caraibi.

Via gli occhi a cuoricino, grazie alle amache a rete che proponiamo questo idilliaco paradiso non è poi così lontano: forse la piscinetta gonfiabile di tuo figlio non avrà la stessa limpidezza della barriera corallina e la lettiera del gatto il candore della spiaggia tropicale, ma sdraiato sul tuo gioiello del relax potrai chiudere gli occhi e, almeno, volare con la fantasia.

Amaca Montauk in corda di cotone

Etica ed etnica, ogni amaca Montauk impiega da 24 a 48 ore per essere realizzata completamente a mano partendo da filato naturale; il risultato di questo attento lavoro artigianale è un prodotto di altissima qualità, grande resistenza e incredibile morbidezza.

Dondolarsi su una nuvola, a confronto, pare quasi scomodo.

Amaca MacaMex

Coloratissima e larga addirittura 210 centimetri, quest'amaca in cotone promette di accogliere tutta la famiglia tra le trame della sua rete a maglie finissime. E se la tua paura è di finire rovinosamente a terra, con MacaMex puoi stare sicuro: supporta la tensione fino a 250 chili.

La tela, realizzata a mano secondo l'antichissima tradizione Maya, rende il tessuto comodo, avvolgente e piacevolmente fresco durante le afose giornate d'agosto.

Amaca a dondolo

Il fascino dei Caraibi si respira tutto all'interno di questo prodotto: un'amaca a dondolo che somiglia ad una poltrona ma non invidia nulla in termini di comodità e qualità alle classiche sorelle con due punti di ancoraggio. Il tessuto, in corda di cotone grezzo, è resistente e facile da lavare - operazione che si renderà necessaria ogni qual volta che il colore chiaro della rete inizierà a virare verso scoraggianti tonalità di grigio e nero.

Amaca da giardino in cotone: una fresca carezza

Con il cotone, si sa, si cade sempre in piedi. È un tessuto naturale, traspirante e delicato sulla pelle; purtroppo però è poco adatto a fronteggiare la vita all'aria aperta: il rischio che si deteriori in fretta per via della continua esposizione al sole, al vento e alla pioggia è abbastanza alto.

Si tratta però della scelta ottimale per chi posizionerà l'amaca in uno spazio coperto, ad esempio nel patio.

Amaca Kottle

Impossibile resistere all'amaca Kottle: si fa notare per i colori caldi e sgargianti e si lascia amare per la morbidezza del cotone brasiliano, organico e riciclato, con cui è intessuta.

Oltretutto, grazie alla comoda custodia per il trasporto, può diventare un'insostituibile compagna di viaggi nella natura e rilassanti gite fuori porta.

Amaca con cornice in legno Epr-hmg-10

Le amache con supporto sono la soluzione ideale per chi non dispone di alberi in giardino a cui fissare il telo, ma anche per chi non vede l'ora di rilassarsi cullato dal vento sotto portici e gazebi. Inoltre, il fatto che sia autoportante rende possibile spostare spesso quest'oasi di relax sospesa, seguendo i movimenti del sole per goderne in pieno o, al contrario, per restare sempre riparati nelle fresche zone d'ombra.

Quest'amaca in cotone ha un supporto in larice facile da montare e una cornice in legno che permette al tessuto di restare sempre ben teso, è solida e robusta ma un poco ingombrante: assicurarsi di avere all'esterno sufficiente agio prima dell'acquisto è fondamentale.

Amaca da giardino in poliestere: grande resistenza

Se scegliere il poliestere per i capi d’abbigliamento non denota grande eleganza, il discorso si stravolge quando cade sulle amache da giardino.

Pochi materiali vantano la stessa resistenza alle intemperie e all’usura quanto il poliestere, che è facile da pulire e molto resistente.

Amaca Ikea Fredön

Il colosso svedese non ci lascia a bocca asciutta nemmeno sulle amache: c’era da aspettarselo, in poche altre mecche del consumo l’assortimento è tanto vario quanto da Ikea: dalle polpette di renna alla carta igienica, Ikea offre sempre prodotti con un ottimo rapporto qualità – prezzo, e l’amaca Fredön non fa eccezione.

Facile da appendere grazie ai ganci inclusi, è dotata di una comoda tasca per avere sempre a disposizione libri o cruciverba e, strano ma vero, il nome non è impossibile da pronunciare.

Amaca Fruta

Eleganza informale e estrema resistenza sono i punti forti dell'amaca Fruta, realizzata in tessuto HamacTex® e con la struttura in bambù certificato Fsc. Tra i tanti pregi di questo prodotto non possiamo non citare il sistema brevettato QuickExtend System, che permette di regolare la tensione in pochi e semplici movimenti.

Un'amaca singola sulla carta, ma che in realtà può trasformarsi in una seduta per due - riuscendo a supportare fino a 120 chili di peso.

Amaca da giardino matrimoniale: serenità condivisa

Il vento che accarezza le guance è di per sé un ottimo compagno di relax, ma accoccolarsi accanto ad una persona speciale e passare la giornata a scoprire la forma delle nuvole è un'esperienza inebriante. Le amache che trovi in questa sezione sono perfette per essere divise con l'amica più cara, il compagno di vita o il figlio piezz'e core... Ma anche per essere godute in solitaria quando si ha bisogno di spazio e serenità.

Amaca Elefante

Un amaca che muove sentimenti opposti, questa di Tortola. Se un lato di te adora il candore del tessuto, quello più pratico rabbrividisce all'idea della facilità con cui quel bianco immacolato verrà intaccato. Due buone notizie: l'amaca è assolutamente lavabile, anche in lavatrice con ciclo delicato, ed è molto resistente, essendo composta dal giusto mix tra cotone e poliestere.

Amaca Bali Ultranatura

Quest'amaca di Ultranatura è un modello figlio della serie Bali: basta guardarla, in effetti, per sognare ad occhi aperti paradisi tropicali e spiagge finissime. La cornice di legno alle estremità rende agevole sdraiarsi, e i cuscini coordinati inclusi rendono immediatamente questo letto sospeso il luogo ideale per una pennichella in compagnia della famiglia e degli amici.

Amaca con supporto Uhsd08-20

Il supporto in metallo e la portata di 200 chilogrammi rendono questo prodotto uno dei migliori nella sua categoria - non per niente vanta un punteggio medio di tutto rispetto tra i clienti Amazon. Grazie al supporto in metallo può essere spostata facilmente in qualsiasi zona del giardino e non necessita di punti fissi di ancoraggio: in soldoni, non c'è bisogno di aspettare che gli alberelli in giardino diventino maestose piante secolari in gradi di supportare lo stesso peso di questa coloratissima amaca matrimoniale.

Amaca da giardino con zanzariera: addio agli insetti

Insetti odiosi e odiati, le zanzare stanno all'estate come le foglia di menta al mojito: fastidiose, ma senza di loro non sarebbe lo stesso.

E se dobbiamo sopportarle come inevitabili seccature della bella stagione, non vuol dire che non possiamo rendere la loro vita più difficile. Come? Montando le zanzariere anche sulle nostre morbide amache da giardino.

Amaca singola Leroy Merlin

Quest’amaca singola Leroy Merlin che ricorda vagamente le fattezze di una pensilina ha una struttura importante e spaziosa, che non sempre trova posto nei giardini più intimi.

Anche nell’aspetto, va detto, poco ha a che vedere con un intimo spazio esterno: l’habitat che la valorizza è ampio e un po’ selvatico; qui si trasforma in un’oasi che garantisce pace tenendo lontane le ronzanti e fastidiose compagne dell’estate, le zanzare.

Amaca L&J

Il colore vivace dell'amaca con zanzariera L&J sdrammatizza la forma leggermente claustrofobica di questo prodotto dalle mille risorse. Un'amaca che in realtà nasce per il campeggio ma può tranquillamente adattarsi al giardino, e che lascerà le zanzare che bazzicano dalle vostre parti a bocca asciutta - letteralmente.

Amaca da giardino di design: l'estetica incontra il relax

Quando il budget non è un problema, puoi puntare alle punte di diamante dell’arredamento d’esterni e scegliere un prodotto che, più che un’amaca, rappresenta una vera e propria installazione di design. Ma molto più comoda e decisamente instagrammabile.

Tenda sospesa Cacoon

A metà strada tra una poltrona e un amaca, la tenda sospesa ideata da Cacoon è perfetta per creare un nido appartato da dove godere della pace della natura. È realizzata in tessuto misto di poliestere e cotone, trattato perché resista alle intemperie, ai raggi Uv e alla muffa, e proprio per questo ideale anche per essere montata in ambienti umidi o molto esposti al sole, come ad esempio i ponti delle barche a vela.

The Pod

Un gioco di geometrie che parte dal triangolo viene messo in scena da The Pod, la poltrona - amaca che ricorda un piccolo alveare pronto ad accoglierti per regalarti attimi di puro relax. Perfetto tanto per l'interno quanto per l'esterno, The Pod dispone anche di una struttura autoportante che ne permette l'installazione praticamente ovunque.

Kokoon

Dal legno teak alle forme uniche, dai colori al tessuto Batyline: tutto in quest'amaca parla il linguaggio del lusso discreto e dell'attenzione ai dettagli. Progettata da Oliver Le Pensec per il brand Royal Botania, Kokoon è l'oggetto dei desideri che, ne siamo certi, è destinato a fare furore negli ambienti più chic ed esclusivi.