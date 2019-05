Pavimentazione giardino, idee e costi per rendere più confortevole l’esterno

Vostro figlio vi ha chiesto di installare una piscina in giardino e dovete sacrificare una parte del verde a favore della sicurezza e comfort? O vostra moglie vi ha chiesto di adibire una parte al barbecue con amici? Niente paura, realizzarlo non è difficile: basta dedicargli il giusto tempo e attenzione e avrete un risultato eccellete con costi ridotti grazie alle agevolazioni fiscali.

Costi pavimentazione giardino

Quando si affronta una spesa ingente come la pavimentazione del giardino la prima cosa a cui si pensa sono i costi. Stabilire un prezzo non è semplice molto dipende dalla grandezza dello spazio esterno e dal materiale scelto.

Ci sono dei pavimenti che hanno costi più ridotti rispetto agli altri. I più economici sono quelli che si posano direttamente sul terreno. Pavimenti di ghiaia, asfalto e ciottoli hanno costi ridotti e sono ottimi per realizzare piccoli percorsi che collegano l’interno con l’esterno.

Per chi ama cambiare, una soluzione potrebbe essere la posa a secco. Realizzata con uno strato di ghiaia o pietrisco su cui va posta della sabbia, danno stabilità alle lastre che verranno poggiate sulla base creata. Questo tipo di soluzione è semplice da rimuovere, perfetta per chi è alla ricerca di soluzioni sempre nuove.

Rivestire un’area verde con mattonelle o grès, anche se permette di avere un risultato più definito, comporta costi e tempi maggiori in quanto si devono realizzare interventi specifici come la realizzazione del massetto e la posa del pavimento.

Agevolazioni fiscali

Realizzare lavori in casa comporta investimenti di denaro, grazie alle agevolazioni fiscali previste nel 2019, possiamo limitare i costi e realizzare il giardino dei nostri sogni.

Fino al 31 dicembre chi effettua una ristrutturazione straordinaria ha diritto al rimborso Irpef pari al 50% della spesa sostenuta, su un tetto massimo di 96.000€.

La detrazione è applicabile se la posa o il rifacimento della pavimentazione esterna viene fatto con materiali differenti rispetto a quelli esistenti. Nelle aree comuni condominiali non è necessario modificare il materiale esistente. Sempre in base alla legge è possibile applicare l'aliquota Iva al 10% sulla manodopera, che comprende la progettazione, il trasporto e la posa, mentre i pavimenti e altri materiali edili andranno fatturati al 22%.

La scelta del materiale

Il giardino è la nostra oasi direttamente a casa, che ci perette di sfruttare a pieno il caldo e le giornate di sole e che deve resistere alle temperature rigide dell’inverno. Per questo la scelta dei materiali è molto importante, al gusto e allo stile personale deve essere aggiunta resistenza e praticità nella manutenzione. Vediamo alcune idee per scegliere il materiale adatto alle nostre esigenze.

Parquet

Il legno è il materiale per eccellenza in grado di dare un senso di calore sia quando si applica all’interno, sia all’esterno. Posato in giardino il parquet con le sue venature dona eleganza e semplicità all’esterno. Con una manutenzione costante questo tipo di pavimento è in grado di resistere diversi anni.

Pietra

La pietra è il rivestimento ideale per l’esterno, in grado di integrarsi con le piante e il verde che caratterizza il giardino. Il materiale è ideale per chi vuole conferire uno stile rustico al giardino, abbinato a sedie e tavoli in ferro battuto è il perfetto connubio per ricreare l’intramontabile giardino inglese. Le lastre disponibili in vari formati e spessori si adattano ad ogni superficie.

Calcestruzzo lucidato

Utilizzato da poco nell’ambito della pavimentazione è scelto per la resistenza, la versatilità e la facilità nella manutenzione. Disponibile in vari colori come il classico grigio, è l’elemento perfetto che ci permette di sbizzarrirci con gli arredi e i colori dei complementi come cuscini e tende.

Ceramica

Resistente alle intemperie e alle temperature rigide è la pavimentazione più gettonata anche per la sua convenienza. Le numerose varianti a disposizione e le stampe che vanno dallo stile mediterraneo, a quello più minimal, fino alle colorazioni più moderne, fanno delle piastrelle in ceramica il materiale più ricercato.

Ghiaia naturale

Non c’è giardino che si rispetti che non abbia almeno un piccolo angolo ricoperto da ghiaia naturale o piccole pietre. Perfetto per grandi superfici come per piccoli vialetti, questo materiale è il preferito per la sua versatilità in grado di accogliere ogni tipo pianta.

Mattoni d’argilla

Il giardino è la rappresentazione della natura, se non amiamo particolarmente il legno, per richiamare questa caratteristica possiamo optare per i mattoni d’argilla. La loro caratteristica è quella di regalare un senso di calore abbinata alla resistenza del materiale.

Pannello di gomma

La scelta ipermoderna negli ultimi tempi ha conquistato tutti coloro che amano lo stile essenziale. Oltre ad essere facile e veloce da installare è perfetto soprattutto in quelle zone particolarmente fredde perchè fa da isolante.