In generale l'uso della lettiera non appartiene a un processo di apprendimento ma di crescita e maturazione. A partire dalla quarta settimana di vita, il gatto inizierà a usare la lettiera in maniera istintiva perché per natura cerca un posto in cui nascondere l'odore dei propri bisogni affinché eventuali prede e predatori non si accorgano della sua presenza.

Nonostante l'istinto, per alcuni gatti quest'abitudine non è facile da imparare, ma ti forniamo alcuni consigli.

Aspetti da tenere in considerazione

Il tipo di lettiera, la sua ubicazione e la sabbietta utilizzata, sono tre aspetti fondamentali per evitare problemi nell'uso della lettiera.

La lettiera deve essere sufficientemente ampia perché il gatto possa girarsi all'interno e anche abbastanza profonda in modo che la sabbia non esca fuori.

Se il gatto è piccolo, bisognerà assicurarsi che riesca a entrare senza problemi nella lettiera.

Non mettere la lettiera vicino al luogo in cui il gatto mangia, ma in un luogo intimo e tranquillo, facilmente accessibile.

Scegli una sabbietta adatta.

L'ubicazione della lettiera non deve cambiare, deve essere definitiva.

Rimuovi quotidianamente le feci del gatto e cambia la sabbietta una volta a settimana. Non pulire la lettiera con prodotti dall'odore forte perché possono infastidire il gatto.

Come educare il gatto alla lettiera

In alcuni casi, l'istinto a usare la lettiera non è forte e perciò è necessario educare il gatto alla lettiera. Tuttavia, se il gatto non vuole usare la lettiera, ti mostriamo dei semplici trucchi che puoi adottare per convincerlo.

Una volta scelta la posizione della lettiera, bisognerà mostrarla al gatto e muovere la sabbia con le mani.

Se il gatto ha già fatto i bisogni fuori dalla lettiera, ma in un posto accettabile e che ha le caratteristiche descritte prima per quanto riguarda dove posizionarla, la soluzione più semplice e pratica è cambiare posto alla lettiera.

Se il gatto fa i bisogni dove non deve, bisognerà prenderlo e portarlo immediatamente nella lettiera, affinché associ il comportamento all'oggetto.

I primi giorni potrai essere più flessibile: lascia che il gatto trovi da solo la lettiera una volta usata seguendo le tracce del suo odore.

Nel caso in cui i gattini piccoli non siano ancora capaci di andare da soli nella lettiera, dovrai mettercelo tu quando si sveglia e dopo mangiato, aiutandolo a scavare con la zampina.

Per insegnare al gatto a usare la lettiera in modo efficace, ti consigliamo di applicare la tecnica del rinforzo positivo per premiarlo dopo ogni uso corretto.

E se il gatto continua a non voler usare la lettiera...

Se dopo aver seguito tutte le regole necessario per educare un gatto alla lettiera, e adottato anche i consigli che ti abbiamo dato, il tuo animale domestico continua a non voler usare la lettiera dopo aver superato le 4 settimane di vita, momento in cui si sviluppa l'istinto, ti consigliamo di portare il gatto dal veterinario. Una visita è necessaria per escludere eventuali patologie o disturbi comportamentali e sapere come comportarsi.