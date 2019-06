Blatte e scarafaggi, come allontanarli

Gli scarafaggi hanno l’abilità di entrare in casa con molta facilità, rovinandoci l’esistenza! Per allontanare gli odiati scarafaggi non necessariamente dobbiamo ricorrere ai prodotti chimici, che sono molto nocivi per l’ambiente e per la salute dell’uomo. Prima di ricorrere all’uso degli insetticidi, meglio provare a sbarazzarsi degli scarafaggi con metodi naturali.

I rimedi naturali per allontanare gli scarafaggi sono completamente innocui e in determinate condizioni possono essere molto efficaci, anche più dei classici insetticidi per diffusione spray.

Scarafaggi o blatte

Gli scarafaggi sono onnivori, in pratica mangiano di tutto, quindi la prima regola è l’igiene. Cercate di eliminare qualsiasi residuo organico dal pavimento e dalle superfici di casa.

Eliminare gli scarafaggi risolvendo il problema alla radice

La prima cosa da fare per allontanare gli scarafaggi da casa consiste nell’individuare il loro ingresso preferenziale per accedere ai nostri spazi domestici. Per scoprire l’ingresso degli scarafaggi, osservate muri, battiscopa e qualsiasi barriera perimetrale: gli scarafaggi si insinuano anche nelle più piccole fessure: seguire il loro percorso per individuare l’accesso alla casa e il loro nido.

Fatto ciò, rimuovete immediatamente la via d’accesso o il loro nido. Per essere più pratici, potete andare a riempire con dello stucco pronto all’uso tutte le crepe nei muri, anche quelle nascoste: controllate dietro il lavabo, sulla parete dove poggia la cucina ma anche lungo il perimetro d’acceso dei tubi idraulici e delle prese della corrente elettrica.

La chiusura delle fessure sulle pareti è un passo fondamentale per risolvere il problema di blatte e scarafaggi in casa, è utile anche per impedire le invasioni di altri insetti che possono vivere in ambiente domestico come i pesciolini d’argento o le formiche, entrambi prede degli scarafaggi. Armatevi di spatola e scegliete un ottimo stucco riempitivo.

Scarafaggi dalle tubature o nel lavandino?

E’ possibile, in questo caso potete eseguire un trattamento con soda caustica.

Gli scarafaggi amano le briciole e residui di cibo, pertanto il nido potrebbe trovarsi in qualche angolo della vostra cucina. Oltre a eliminare qualsiasi fessura, state attenti alla vostra dispensa: sigillate qualsiasi alimenti in barattoli dalla chiusura ermetica e non lasciate avanzi organici in casa! Gli scarafaggi si nutrono di qualsiasi residuo di natura organica: bando alle briciole, farinacei e qualsiasi alimento.

Come arrivano gli scarafaggi in casa?

Le crepe, i canali di scarico e le reti idriche non sono gli unici canali d’accesso degli scarafaggi. Le blatte possono assediare casa anche con una strada più comoda: siete stati voi stessi a invitarli portando scatoloni o prodotti stoccati in magazzini infestati dagli scarafaggi. La femmina dello scarafaggio depone dalle 4 alle 22 ooteche, delle strutture lunghe circa un centimetro contenenti dalle 8 alle 16 uova di scarafaggio.

Portando in casa uno scatolone contenete fino a 22 ooteche, avete fatto entrare involontariamente dai 176 ai 352 scarafaggi!

Quindi controllate la dispensa ed eliminate le derrate alimentari contaminate o che avete acquistato in negozi a rischio.

Come eliminare gli scarafaggi con metodi naturali

Per evitare la loro comparsa, è necessario seguire alcune raccomandazioni importanti:

Tenete ben pulita la cucina: niente piatti sporchi nel lavandino, buttate spesso la spazzatura e conservate gli alimenti in contenitori ermetici preferibilmente non di alluminio, il materiale perfetto è il vetro.

Finestre e crepe interne: tappate tutte le fessure così come spiegato nel paragrafo precedente, inoltre non tenete le finestre aperte in primavera e in estate, a meno che non siano protette da una zanzariera.

Fessure e crepe esterne: stuccate tutte le fessure nei rivestimenti esterni e nel cornicione, tutte le piccole fessure attorno alle porte, agli scaffali fissati ai muri, ai mobiletti pensili, alle tubazioni, ai lavandini e agli scarichi del bagno… il lavoro di riempimento delle fessure deve essere eseguito in casa così come sui muri perimetrali esterni.

Tubature: eseguite uno sgorgo profondo delle tubature domestiche e delle fessure che consentono l’ingresso dei tubi di qualsiasi impianto in casa.

Come allontanare gli scarafaggi, trappola fai da te

Per una trappola fai da te contro blatte e scarafaggi, vi occorre un contenitore di vetro o plastica, vanno bene anche delle vaschette in plastica da riciclare. Una volta procurato il contenitore, non vi resta che preparare l’esca che può essere fatta con diversi ingredienti.

Trappola per catturare le blatte

Mettete sul fondo del contenitore qualche cucchiaino di burro di arachidi o dell’uvetta cosparsa di grasso (meglio se di origine animale, tipo strutto) e colla. In questo modo gli scarafaggi saranno attratti dall’esca e rimarranno intrappolati nella trappola fai da te.

Che colla usare per fare una trappola per scarafaggi?

Basta una qualsiasi colla a contatto, per praticità potete orientarvi su un prodotto tipo “bostik superchiaro”. Se in casa avete una colla da contatto (per intenderci, quelle che usereste per incollare supporti di plastica o anche cuoio) potete usare quella!

Per allontanare, invece, gli scarafaggi e le blatte potete usare il binomio “alloro e cetriolo”: il forte odore questo repellente naturale terrà lontani gli insetti senza doverli necessariamente uccidere.

Scarafaggi in condominio

Se abitate in condominio e avete problemi di scarafaggi in casa o ne avete avvistati diversi negli spazi comuni, avvisate immediatamente l’amministratore che dovrà provvedere a controllare le abitazioni e le parti comuni e attuare piani di disinfestazione.

Scarafaggi, repellenti naturali

Gli scarafaggi possono essere allontanati, oltre che dal binomio “alloro e cetriolo”, anche da altri repellenti naturali quali: erba gatta, tanaceto, olio essenziale di aglio e olio essenziale di rosmarino. Ponete questi repellenti naturali in prossimità di porte e finestre.