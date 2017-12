Hascisc per lo spaccio nascosto nel contatore dell'acquedotto

CISTERNINO - La cassetta di un contatore dell'acquedotto, al piano terra di un condominio di Cisternino, veniva utilizzata come momentaneo nascondiglio della sostanza stupefacente che alimentava le attività di spaccio di un soggetto, che i carabinieri stanno identificando. Intanto, al termine di un servizio di appostamento, ieri i militari hanno individuato il luogo utilizzato per celare la droga, sequestrando 44 grammi di hascisc già suddiviso in nove involucri.