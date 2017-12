Tuffo di Capodanno, cresce la lista delle iscrizioni: sono 100

BRINDISI – Iscrizioni a quota cento, dato aggiornato alla mattinata odierna, per la nona edizione del Tuffo di Capodanno. Nella lista ci sono anche, al momento, 16 donne e sette bambini sino ai 12 anni, pronti a sfidare l’acqua gelida della Conca, sulla costa a nord del porto la mattina dell’1 gennaio 2018. “Gli amici della Conca”, organizzatori dell’evento, sono soddisfatti ma contano di andare oltre gli iscritti dello scorso anno.

Per iscriversi, tempo sino al 31 dicembre: è sempre operativo lo stand installato nel centro commerciale Le Colonne, partner anche in questa edizione. Scopo della manifestazione, raccogliere ogni anno fondi da destinare ad associazioni benefiche. Per la nona edizione la somma raccolta andrà all’associazione “Il bene che ti voglio”, per la realizzazione di progetti destinati a bambini e ragazzi affetti da autismo.