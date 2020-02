Dato alle fiamme scooter rubato e abbandonato sotto a un ponte

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco intorno alla mezzanotte tra ieri e oggi in via Cappuccini per l’incendio di uno scooter che poi è risultato essere di provenienza furtva. La chiamata alla sala operativa degli uomini del 115 ha riferito di un rogo sotto al ponte della strada dei Pittachi nei pressi dei campi di calcetto di via Cappuccini.

Le prime informazioni si riferivano a un ammasso di rifiuti o parti di auto. Quando i pompieri sono giunti sul posto hanno scoperto che si trattava di uno “scooterone”. È stato richiesto l’intervento della Polizia, attraverso la targa è emerso che il veicolo era stato rubato. Indagini sono state avviate per chiarire se è stato utilizzato in qualche azione criminosa.