Intitolata all'appuntato Michele Brescia la nuova sede dell'Anfi

FASANO - Si è svolta oggi alle 10 a Fasano, la cerimonia di inaugurazione della locale sezione Anfi (Associazione nazionale finanzieri d'Italia), intitolata all'appuntato Michele Brescia, nato a Fasano il 7 aprile 1942 e deceduto il 23 agosto 1984 mentre era in servizio di perlustrazione anticontrabbando a seguito di un incidente stradale verificatosi sulla SS16 in corrispondenza dello svincolo Sud per Polignano a Mare.

La cerimonia si è tenuta alla presenza del presidente nazionale dell'Anfi - Generale di Corpo d'Armata - in pensione - Umberto Fava, del comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi - colonnello Pierpaolo Manno, del presidente dell'istituenda Sezione Anfi - colonnello - in pensione - Domenico Mileti e delle massime Autorità locali.