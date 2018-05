Piazza Duomo invasa dalle auto degli invitati ad un matrimonio

BRINDISI – Piazza Duomo invasa dalle auto degli amici e dei parenti vicini e lontani degli sposi. Il divieto di sosta ignorato, forse perché qualcuno avrà pensato: “A Brindisi si può”. A Lecce neppure per sogno, a Ostuni idem, ma a Brindisi l’auto a ridosso della cattedrale ci può anche stare, secondo tanti. E così lo spettacolo stamani era quello immortalato dalla foto.

Invece poco dopo è arrivata una pattuglia in moto della Polizia locale, e molti degli invitati come bomboniera si vedranno recapitare a domicilio un verbale, perché anche a Brindisi talvolta “non si può”. Gli agenti hanno rilevato i numeri di targa, poi si provvederà a compilare e spedire le sanzioni, perché stamattina la priorità era un’altra: fare sfollare da piazza Duomo il mare di auto.

Comunque, l’episodio dimostra che nel centro storico di Brindisi non si può assolutamente abbassare la guardia, perché c’è sempre qualcuno che con mille scuse è pronto a violare i divieti. La giustificazione che non ci sono posti auto nei dintorni non regge. La stessa cosa vale per Lecce, se si sceglie una chiesa nel centro storico, e anche per Ostuni. Passi per l’auto degli sposi, ma le invasioni, sotto gli occhi dei turisti, non sono ammissibili.

