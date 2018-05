Nuovo blitz alla Commenda sulla vendita in strada di prodotti ittici

BRINDISI - Resta un problema aperto quello della vendita dei prodotti ittici nell'area dell'ex mercato rionale di via Santa Maria Ausiliatrice al quartiere Commenda di Brindisi. La presenza costante di venditori abusivi o di presentazione dei prodotti in maniera non conforme alla legge che tutela la salute dei consumatori, ha reso necessario un nuovo intervento delle forze dell'ordine per la verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle che regolamentano il commercio ambulante.

Questa mattina una aliquota della Polizia locale, assieme ad agenti della questura e della Squadra nautica della Polizia di Stato, hanno condotto un servizio mirato proprio sulla vendita dei prodotti ittici, e non sono mancati momenti di tensione all'atto dei sequestri e della verbalizzazione delle irregolarità rilevate. In mattinata il comando della Polizia locale comunicherà gli esiti dell'intervento.

Gallery