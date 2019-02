Provincia, nuovo segretario generale: Rossi sceglie Moscara

BRINDISI - Nuovo segretario generale per la Provincia di Brindisi: il presidente Riccardo Rossi ha nominato Salvatore Maurizio Moscara, dopo aver esaminato i profili dei candidati in ragione del loro curriculum vitae nonché delle competenze ed esperienze maturate in relazione alle esigenze organizzative dell’Amministrazione Provinciale. Succede a Fabio Marra.

Moscara prenderà servizio il prossimo 28 febbraio. E' nato a Moncalieri, in provincia di Torino, l'1 febbraio 1966, è residente a Bari, iscritto nella fascia A dell’Albo, attualmente titolare della Segreteria del Comune di Ruvo di Puglia.

Con lo stesso provvedimento, il presidente Rossi, ha individuato il nuovo segretario generale di questo Ente quale responsabile della “Prevenzione della Corruzione”, in quanto organo che per funzione, cultura giuridica e ruolo super partes è idoneo a garantire la massima vigilanza sul rispetto delle norme in questione, in quanto già di per sè deputato a garantire la regolarità dell’azione amministrativa. Inoltre, nella sua qualità di segretario generale, Moscara presiederà l’unità preposta ai controlli sulle società partecipate non quotate ai sensi dell’art. 29 del regolamento sul sistema dei controlli interni ed è responsabile della Trasparenza, nonché presidente del comitato di direzione dei dirigenti.

La Provincia augura a Moscara buon lavoro, con l’auspicio che anche con il suo impegno l’Ente possa espletare al meglio il suo proprio istituzionale in una fase molto particolare dal punto di vista finanziario.