Controlli della Mobile nel rione Sant'Elia, trovate auto rubate

BRINDISI - I controlli degli agenti della Squadra Mobile hanno permesso di trovare nel rione Sant'Elia di Brindisi quattro auto rubate tra luglio e lo scorso 15 settembre, tra Ostuni e alcune località balneari del Salento.

In Piazza Favretto, in un box di una palazzina sono state scoperte due Fiat 500 Abarth. Una è risultata rubata il 28 luglio scorso a Porto Cesareo, l’altra il 15 settembre ad Ostuni. In via Ciardi, in altro garage, sono state trovate una Panda e una 500 Abarth. La prima rubata a San Cataldo il 7 agosto scorso mentre la secondo a Gallipoli alla fine di luglio.

L'ipotesi è che i furti siano stati commissionati per chiederne il riscatto secondo la tecnica del cavallo di ritorno. Sono in atto accertamenti per idenfiticare chi avesse la disponibilità dei box.

Gallery