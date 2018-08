Vendita di merce contraffatta e Kitesurf sotto costa: multe e sequestri

BRINDISI – Controlli a tappeto sulle spiagge del brindisino da parte del personale della Capitaneria di porto di Brindisi nell’ambito delle operazioni “Spiagge sicure-Estate 2018” e “Mare sicuro 2018”: multe e sequestri per venditori ambulanti, diportisti e surfisti.

Controlli anticontraffazione

Per quanto riguarda i controlli per la “Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale sulle spiagge e della contraffazione” nel mirino degli uomini del capitano di Vascello Salvatore Minervino, comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi sono finiti quattro venditori ambulanti stranieri. Due sono stati sorpresi a vendere merce contraffatta nelle spiagge di Fasano e altri due in quelle di Ostuni.

Hanno operato le pattuglie dell’Ufficio Locale di Savelletri e Agenti della Polizia Locale di Fasano e la pattuglia composta dai militari della Capitaneria di Porto di Brindisi, militari della Delegazione di spiaggia di Villanova, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni e Agenti della Polizia Locale di Ostuni. La merce è stata sequestrata e i trasgressori denunciati.

Multe per Kitesurf irregolare

I controlli per verificare il rispetto dell’ordinanza n°27/2017 della Capitaneria di Porto di Brindisi che riguarda il “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del circondario marittimo di Brindisi”, che vieta la pratica del kitesurfing a una distanza inferiore a quattrocento metri dalle spiagge e dalle scogliere basse, ed impone l’utilizzo di un corridoio di lancio esclusivamente predisposto per tale scopo, si sono conclusi con diverse multe. Precisamente in località Fiume Morelli del Comune di Ostuni diversi sportivi sono stati sorpresi a praticare kitesurf a circa 200 metri dalla costa, con presenza di bagnanti in acqua. La zona inoltre è sprovvista tra l’altro di corridoio di lancio. Per questa violazione, prevista è una sanzione massima di 688,50 euro.

Nel fine settimana, inoltre, mezzi navali della Guardia Costiera, hanno sanzionato amministrativamente numerose imbarcazioni da diporto che sostavano e/o navigavano nella fascia dei 200 metri dalla costa, zona riservata alla balneazione e pertanto interdetta alla navigazione per ovvie ragioni di sicurezza.

“Il comandante Minervino infine, nell’assicurare che i controlli continueranno incessantemente per il resto della stagione estiva, sensibilizza tutti gli operatori del settore turistico balneare e i fruitori del mare a porre attenzione sul rispetto delle norme previste dalle ordinanze balneari della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Brindisi, con particolare attenzione alla sicurezza della balneazione e alla salvaguardia della vita umana in mare. “Per informazioni il personale della capitaneria di porto è sempre disponibile al numero 0831521022 mentre in caso di emergenza è necessario contattare il numero ‘blu’ per le emergenze in mare 1530 attivo 24 ore su 24″. Si legge in una nota inviata agli organi di informazione.

Gallery