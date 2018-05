A 81 anni litiga con la moglie e l'aggredisce: arrestato per la seconda volta

BRINDISI - Sposati da una vita, ma lui a 81 primavere ha litigato con la moglie per futili motivi e l'ha aggredita anche fisicamente. E' accusato di maltrattamenti in famiglia ed è stato arrestato dai carabinieri. E' ai domiciliari dal 13 maggio scorso, lì nella casa che condivide con la moglie, costretta a fare ricorso al Pronto soccorso per le ferite riportate, giudicate guaribili in 21 giorni, stando al referto acquisito dai militari.

Non sarebbe la prima volta. Non stando a quanto hanno avuto modo di accertare i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, intervenuti per fermare il brindisino, classe 1936: seconda volta negli ultimi cinque mesi. La prima volta risale al mese di dicembre 2017, anche in questa occasione ci sarebbe stata prima la lite e poi l'aggressione ai danni della donna, con arresto.