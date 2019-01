Colpi di pistola in Largo Concordia: un ferito tra i giovani del sabato notte

BRINDISI - Due colpi di pistola in Largo Concordia, la scorsa notte, grida, fuggi fuggi e un ragazzo sanguinante che si accascia a terra: Giuseppe Cavaliere, 26 anni, nato e residente a Brindisi, è stato ferito in maniera non grave alla spalla sinistra e alla gamba sinistra da due proiettili calibro 6,35 sparati da distanza ravvicinata. A fare fuoco, stando alle primissime informazioni, sarebbe stato un ragazzo che si è confuso tra le comitive di giovani che il sabato sera affollano la zona del Centro, nei pressi del Nuovo Teatro Verdi, dove ci sono diversi locali.

Il ferimento

Attorno all'1,30, la prima telefonata anonima arrivata al numero di pronto intervento: "Hanno sparato a un ragazzo". Nel frattempo, molti giovani sono scappati, altri hanno trovato riparo in alcuni locali. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, di quello con la pistola non c'era più traccia. Sarebbe riuscito a fuggire a piedi, imboccando via della Maddalena, per essere probabilmente aiutato da un complice.

Gli interrogatori

Il ferito è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino e dovrebbe essere dimesso nella mattinata di oggi. I militari lo hanno già interrogato, ma a quanto pare non avrebbe fornito alcun elemento utile alle indagini. Dichiarazioni, quindi, prive di peso investigativo, al momento.

Sono stati già ascoltati, in qualità di persone informate sui fatti, alcuni giovani rimasti nella zona subito dopo il ferimento, ma le versioni fornite non sarebbero coincidenti. Elementi utili potrebbero arrivare alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il movente

Quanto al movente, l'ipotesi seguita dagli uomini dell'Arma, sembra rimandare a una lite tra i due avvenuta nei giorni precedenti o poco prima del ferimento, ma resta da capire le ragioni alla base del diverbio. Sono in corso una serie di perquisizioni in diversi quartieri di Brindisi. Non è escluso che proseguano gli interrogatori di persone ritenute in qualche modo informate dei fatti perché presenti al momento del ferimento.

