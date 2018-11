Partono lunedì lavori sulla complanare verso la rotatoria di innesto sulla statale 7

BRINDISI – Deviazioni e possibili rallentamenti lunedì e martedì prossimi, in entrata e in uscita da Brindisi per lavori di manutenzione straordinaria della strada complanare che collega alla rotatoria di innesto alla statale 7 per Taranto.

I lavori

I lavori riguarderanno la bretella tra l’uscita Brindisi Centro e il cosiddetto incrocio della morte, con inizio alle 6 del 5 novembre e fine prevista per le 18 del giorno successivo. In questi due giorni sarà in vigore il divieto di transito, con rimozione dei veicoli trovati in sosta vietata, stando all’ordinanza firmata dal dirigente del settore Traffico del Comune di Brindisi, Fabio Lacinio.

Si tratta di lavori programmati e comunicati lo scorso 30 ottobre dalla ditta Pantaleo De Pascali, di Nardò (provincia di Lecce), incaricata dal settore Lavori Pubblici della manutenzione di strade e marciapiedi, in virtù del contratto sottoscritto il 27 luglio.

Le deviazioni

I veicoli provenienti dalla statale 16 da Lecce e diretti a Taranto, dovranno svoltare all’uscita successiva, quella per la strada per la Minnuta e la complanare via Appia-Taranto. Quelli che provengono dai quartieri Sant’Angelo e Bozzano, diretti a Taranto, dovranno girare all’incrocio tra via Bezzezza, viale porta Pia, seguire per piazza Sapri, via Verona e via Appia, per arrivare alla rotatoria di innesto con la statale 7 per Taranto.

La ditta

Nell’ordinanza , il dirigente ha precisato che la ditta dovrà provvedere a sue spese alla realizzazione dell’impianto di segnaletica che dovrà essere conforma al Codice della strada e mantenuto sempre in perfette condizioni di funzionalità. L’impresa sarà responsabile, sia in sede civile che penale, per danni eventualmente arrecati a terzi e a cose che dipendano da difetto o inefficienza dalla segnaletica.

Copia del provvedimento è stata trasmessa al compartimento dell’Anas di Lecce, agli agenti della polizia locale di Brindisi e alle altre forze dell’ordine.